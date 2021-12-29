На Днепропетровской улице появится памятная доска в честь репрессированного деда Сергея Довлатова

Табличку создаст команда общественного проекта "Последний адрес".

Памятную табличку о дедушке писателя Сергея Довлатова установят на фасаде дома № 3 по Днепропетровской улице. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Известно, что для репрессированного Исаака Мечника, который был родственником известного автора, Днепропетровская улица стала последним адресом. В сборнике "Наши" Довлатов часто вспоминал о своем дедушке. Известно, что в 1937 году мужчину арестовали, обвинив в шпионаже. Его ждал расстрел. Только спустя 20 лет Сергей Довлатов смог реабилитировать имя предка.

Памятная доска появится в Петербурге благодаря усилиям команды общественного проекта "Последний адрес". Информация о сроках уточняется.

Ранее на Piter.tv: в фойе Кунсткамеры может появиться мемориальная доска историку Юрию Кнорозову.

Фото: Piter.tv