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На Днепропетровской улице появится памятная доска в честь репрессированного деда Сергея Довлатова
Сегодня, 11:55
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На Днепропетровской улице появится памятная доска в честь репрессированного деда Сергея Довлатова

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Табличку создаст команда общественного проекта "Последний адрес".

Памятную табличку о дедушке писателя Сергея Довлатова установят на фасаде дома № 3 по Днепропетровской улице. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник". 

Известно, что для репрессированного Исаака Мечника, который был родственником известного автора, Днепропетровская улица стала последним адресом. В сборнике "Наши" Довлатов часто вспоминал о своем дедушке. Известно, что в 1937 году мужчину арестовали, обвинив в шпионаже. Его ждал расстрел. Только спустя 20 лет Сергей Довлатов смог реабилитировать имя предка.

Памятная доска появится в Петербурге благодаря усилиям команды общественного проекта "Последний адрес". Информация о сроках уточняется. 

Ранее на Piter.tv: в фойе Кунсткамеры может появиться мемориальная доска историку Юрию Кнорозову.

Фото: Piter.tv

 

Теги: дедушка довлатова, история, культура, памятная табличка, память, репрессии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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