В Петербурге появится новый детский хирургический центр

Он будет рассчитан на 250 коек.

В Петербурге за 6,5 млрд рублей планируют построить новый детский хирургический центр при Детской городской больнице №1. Он будет включать в себя приёмные отделения для детей, приёмные для женщин, скорую помощь в составе 3-4 выездных бригад, отделение патологий беременных, родовое отделение, оперблоки для женщин и для детей, отделение реабилитации детей раннего возраста, отделение патологий новорожденных и учебные блоки. Всего центр будет рассчитан на 250 коек, сообщила пресс-служба городской администрации.

Сроки реализации центра не уточняются. На Петербургском международном экономическом форуме власти города подписали несколько соглашений о создании новых высокотехнологичных медицинских центров.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что лучшим неврологом России признали врача из Петербурга.

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