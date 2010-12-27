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Лучшим неврологом России признали врача из Петербурга
Сегодня, 13:04
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alexandra08

Лучшим неврологом России признали врача из Петербурга

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Лучшими специалистами также назвали руководителя лаборатории в Городской станции переливания крови Веру Лихачеву и сотрудника  поликлиники №98 Артема Герасимова.

Петербургский врач Екатерина Гоголева была признана лучшим неврологом России. Об этом сообщает АБН. Она  и еще двое докторов Северной столицы выиграли всероссийский конкурс медиков.

Екатерина окончила Медицинский университет им. Мечникова 20 лет назад, потом работала в Военно-морском госпитале и институте Поленова в отделении хирургии опухолей головного и спинного мозга. Сейчас она заведует неврологическим отделением НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

Лучшими врачами также назвали руководителя лаборатории в Городской станции переливания крови Веру Лихачеву и сотрудника  поликлиники №98 Артема Герасимова.

Фото: pixabay.com

Теги: лучший врач россии, невролог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Тема дня,

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