Лучшим неврологом России признали врача из Петербурга

Лучшими специалистами также назвали руководителя лаборатории в Городской станции переливания крови Веру Лихачеву и сотрудника поликлиники №98 Артема Герасимова.

Петербургский врач Екатерина Гоголева была признана лучшим неврологом России. Об этом сообщает АБН. Она и еще двое докторов Северной столицы выиграли всероссийский конкурс медиков.

Екатерина окончила Медицинский университет им. Мечникова 20 лет назад, потом работала в Военно-морском госпитале и институте Поленова в отделении хирургии опухолей головного и спинного мозга. Сейчас она заведует неврологическим отделением НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

Лучшими врачами также назвали руководителя лаборатории в Городской станции переливания крови Веру Лихачеву и сотрудника поликлиники №98 Артема Герасимова.

Фото: pixabay.com