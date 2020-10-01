Молодых дизайнеров приглашают разработать концепцию набережной в Пьяной гавани

Победитель получил денежное вознаграждение и возможность работать с профессионалами.

Молодые художники и дизайнеры разработают концепцию благоустройства пешеходной набережной в Пьяной гавани. Проект инициировала девелоперская группа PLG, сообщила пресс-служба. Организаторами выступают Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Петербурга и художественно-промышленная академия им. Штиглица.

Конкурс будет проходить в несколько этапов. Участникам нужно будет зарегистрироваться на сайте конкурса, а затем разработать концепцию набережной и планировочную организацию территории будущей гостиницы PLG в соответствии с техническим заданием. Финалисты этого этапа будут дорабатывать свои проекты вместе со экспертами.

Прежде всего оцениваться будет оригинальность идеи, функциональность всего пространства набережной и возможность реализации. По итогу будут выбраны две лучшие работы. Победитель получит 50 тыс. рублей и возможность участвовать в разработке финального проекта обустройства набережной и гостиницы. За второе полагается вознаграждение в 30 тыс. рублей.

Проекты нужно прислать до 15 июля.

В 2020-м году компания PLG несколько раз презентовала проект гостиницы в Пьяной гавани.

Фото: пресс-служба PLG