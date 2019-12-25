В Петербурге появится новая медклиника с коворкингом

В центре будет предусмотрена подземная парковка.

Как стало известно в понедельник, 3 августа, на перекрестке Северного и Светлановского проспектов построят новый многофукциональный медицинский центр. Клинику планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

В центре будет подземная парковка и коворкинг. Застройщик современного многофункционального медцентра. Новый объект представит собой пятиэтажное здание площадью 9 тысяч квадратных метров. Внутри будут аптека, центр протезирования массажный центр. На одном этаже расположится медицинский коворкинг. Также могут появиться центр лучевой диагностики и лабораторный центр.

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