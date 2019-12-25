Экспозиция откроется после отбора, формирования, научного осмысления и обобщения собранных материалов.

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что в Петербурге появится музейная экспозиция о борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Отмечается, что экспонаты в петербургском музее будут из Москвы, Рязани и Владимирской области. В акции готовы принять участие около 10 городов России. В музее готовы принять фотографии, видеоролики, медицинскую аппаратуру и принадлежности, которые отображают работу врачей во время борьбы с коронавирусом.

Первые экспонаты — медицинские маски и перчатки. Также в коллекции пропуска и тесты на наличие инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки тест на COVID-19 в Петербурге сдали более 9 тысяч человек.

Фото:Piter.TV