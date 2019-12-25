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За последние сутки тест на COVID-19 в Петербурге сдали более 9 тысяч человек
Сегодня, 10:07
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nadezhda_sib

За последние сутки тест на COVID-19 в Петербурге сдали более 9 тысяч человек

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Под медицинским наблюдением находятся почти 2 тысячи петербуржцев.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 9 621 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 1 973 человека. Из них 1068 — на самоизоляции, 564 — контактные, а 341 — в обсерваторе.

Специалистами было обработан 221 вызов, который поступил в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, на номер "122.

Также в службе экстренных вызовов было зарегистрировано 126 обращений по номеру "112. О прибытии из другой страны в Россию сообщили 55 горожан. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в понедельник в Пулково ожидают вывозной рейс из Нью-Йорка. 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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