За последние сутки тест на COVID-19 в Петербурге сдали более 9 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 9 621 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Под медицинским наблюдением находится 1 973 человека. Из них 1068 — на самоизоляции, 564 — контактные, а 341 — в обсерваторе.
Специалистами было обработан 221 вызов, который поступил в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, на номер "122.
Также в службе экстренных вызовов было зарегистрировано 126 обращений по номеру "112. О прибытии из другой страны в Россию сообщили 55 горожан.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в понедельник в Пулково ожидают вывозной рейс из Нью-Йорка.
Фото: Piter.TV
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