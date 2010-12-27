В Петербурге создадут международный технологический хаб

Пока что о дате и стоимости проекта ничего не известно.

Правительство Петербурга совместно с "Газпром нефть" создаст международный технологический центр по разработке новых технологий в промышленном и энергетическом комплексах. Соглашение уже подписали Александр Беглов и гендир "Газпром нефти". Об этом сообщило ТАСС.

Международный технологический хаб позволит сконцентрировать знания в области энергетического сектора. – сказал журналистам Дюков

Также в рамках хаба могут создать полигон по тестированию технологий и оборудования для шельфовых проектов. Пока что о дате и стоимости проекта ничего не известно. Беглов уверен, что разрабатываемые технологии смогут применять и в городском хозяйстве.

Названа стоимость выставленных на продажу акций "Газпрома".

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