В Петербурге создадут международный технологический хаб

Правительство Петербурга совместно с "Газпром нефть" создаст международный технологический центр по разработке новых технологий в промышленном и энергетическом комплексах. Соглашение уже подписали Александр Беглов и гендир "Газпром нефти". Об этом сообщило ТАСС.
Международный технологический хаб позволит сконцентрировать знания в области энергетического сектора.
– сказал журналистам Дюков
Также в рамках хаба могут создать полигон по тестированию технологий и оборудования для шельфовых проектов. Пока что о дате и стоимости проекта ничего не известно. Беглов уверен, что разрабатываемые технологии смогут применять и в городском хозяйстве.
Названа стоимость выставленных на продажу акций "Газпрома".
Фото: pixabay
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