На Петровской набережной появится мемориальная доска хирургу Гранову

В Петербурге может появиться мемориальная доска хирургу Анатолию Гранову. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания.
Идею об установлении доски поддержала комиссия по образованию, культуре и науке, проект передан на рассмотрение депутатам. Доска может появиться на Петровской набережной на доме № 4, литера А.
Анатолий Гранов – специалист в области хирургической гепатологии. Именно он первый начал использовать масляные рентгеноконтрастные вещества в диагностике и лечении заболеваний печени.
В Петербурге появится мемориальная доска писателю Борису Стругацкому.
Фото: Википедия
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