На Петровской набережной появится мемориальная доска хирургу Гранову

Анатолий Гранов – специалист в области хирургической гепатологии.

В Петербурге может появиться мемориальная доска хирургу Анатолию Гранову. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания.

Идею об установлении доски поддержала комиссия по образованию, культуре и науке, проект передан на рассмотрение депутатам. Доска может появиться на Петровской набережной на доме № 4, литера А.

Анатолий Гранов – специалист в области хирургической гепатологии. Именно он первый начал использовать масляные рентгеноконтрастные вещества в диагностике и лечении заболеваний печени.

В Петербурге появится мемориальная доска писателю Борису Стругацкому.

Фото: Википедия