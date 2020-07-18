Предполагается, что создание центра поможет анализировать доступность экстренной и плановой помощи.

В субботу, 18 июля, стало известно, что в Петербурге появится медицинский ситуационный центр. Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказал Евгений Шляхто, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова и академик РАН.

Мужчина пояснил, что в городе необходимо создать специальный центр, который будет осуществлять мониторинг и координировать систему здравоохранения. Он также подчеркнул, что если бы такая система уже существовала, то значительно упростилось бы решений ситуаций, в которых необходимо оперативно получить второе мнение.

Это должен быть именно ситуационный центр, не просто занимающийся вопросами госпитализации, а структура, куда будет стекаться информация из всех медицинских учреждений – от стационаров до поликлиник Рассказал Евгений Шляхто

Предполагается, что создание центра поможет анализировать доступность экстренной и плановой помощи. Скорее всего, ситуационный медицинский центр появится в Санкт-Петербурге уже в этом году.

Ранее мы писали, что к концу 2020 года в Стрельне появится новое здание поликлиники.

Фото: Piter.tv