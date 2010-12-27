В Петербурге появится крупнейший коливинг

Он займет место в гостиничном комплексе в Московском районе.

Строящийся на улице Орджоникидзе гостиничный комплекс отличится необычной деталью: в нем собираются открыть крупный коливинг. По сообщению пресс-службе девелопера проекта, компании "Becar", под коливинг, запроектированный в кондо-формате, отведут три из пяти 26-этажных корпусов. В коливинге будет порядка 1500 юнитов.

Коливинги – это что-то похожее на общежитие для единомышленников. В общих пространствах жильцы могут совместно работать или обсуждать дела, при этом у каждого есть собственная комната, арендованная для средне- или долгосрочного проживания. Коливинги – новый растущий сегмент. За последние несколько лет этот рынок вырос до почти тысячи проектов, хотя начинал едва ли с двухсот. Большинство таких жилых коворкингов строится в крупных городах-миллионниках.

Предполагается, что в гостиничном комплексе на Орджоникидзе можно будет заселиться минимум на неделю, а примерная стоимость месячной аренды составит 35 900 тысяч рублей. Построят новый комплекс к 2025 году.

Ранее мы рассказывали о нарисованной на заброшенном здании "эпохе классицизма".

Фото: пресс-служба компании "Becar"

