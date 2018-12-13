В Петербурге появится реабилитационный центр детской онкологии

В центре будут проходить реабилитацию дети после трансплантации костного мозга.

В Петербурге на территории Первого медицинского университета разместится клинико-реабилитационный центр НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой. Об этом сообщает пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России".

В центре будут проходить реабилитацию дети после трансплантации костного мозга. Также тут будут лечить и проводить профилактику осложнений после химиолучевой терапии. Данный центр призван повысить качество жизни пациентов и их семей.

На семи этажах медицинского учреждения расположатся: дневной стационар на 20 коек, блок интенсивной терапии и три отделения онкологии и гематологии. Дети смогут находиться в центре вместе с родителями. Строить центр будут за счет средств из федерального бюджета.

Ранее на Piter.TV: На юге Петербурга в 2022 году появится новый центр лучевой терапии.

Видео: YouTube