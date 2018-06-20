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На юге Петербурга в 2022 году появится новый центр лучевой терапии
Сегодня, 8:12
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lesjasap

На юге Петербурга в 2022 году появится новый центр лучевой терапии

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В Правительстве города рассказали о строительстве нового лечебного комплекса для больных раком.

В южной части Петербурга появится новый центр лучевой терапии. Об этом заявило руководство Смольного. Объект будет создан уже в 2022 году благодаря финансированию МИБС. Отметим, что проект не потребует субсидий от государства.

Отметим, что на данный момент самым передовым медицинский учреждением по протонной терапии в Северной столице является отделение института имени Березина Сергея. Заведение стало первым в постсоветском пространстве, которое начало заниматься ультрасовременными методами лечения рака.

Благодаря протонному методу специалисты могут добираться до опухолей, от которых не получается избавиться хирургическим путем из-за отдаленности. На данный момент способ испробован на 220 пациентах.

Фото: Piter.tv

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Теги: лучевая терапия, мибс, центр лучевой терапии
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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