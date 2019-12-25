В Петербурге приступили к строительству нового корпуса Центра протонной терапии МИБС

Инвестиции в проект составят более 6 млрд рублей.

В Приморском районе заложили камень в основание нового госпитального корпуса Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС). Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

В новом 12-этажном здании общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров расположатся детские и взрослые стационары. В корпусе откроются отделения диагностики, дистанционной и контактной лучевой терапии, хирургии, реанимации и интенсивной терапии. Также для петербуржцев будет доступен физкультурно-оздоровительный комплекс, а для родственников пациентов и приглашенных специалистов – пансионат. Саму клинику оснастят высокотехнологичным оборудованием для лечения злокачественных заболеваний взрослых и детей.

Корпус является вторым по счету проектом в области протонной терапии, которой реализует институт. В декабре прошлого года губернатору Петербурга Александру Беглову представили проект второй очереди центра. Соглашение о сотрудничестве в его реализации было подписано летом этого года на ПМЭФ.

Ранее мы писали, что в Приморском районе в 2022 году откроется оздоровительно-термальный комплекс.

Фото: пресс-служба Смольного