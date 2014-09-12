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В Приморском районе в 2022 году откроется оздоровительно-термальный комплекс
Сегодня, 10:56
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Приморском районе в 2022 году откроется оздоровительно-термальный комплекс

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Проект призван не только улучшить физическое состояние человека, но и эмоциональное.

Около "Лахта Центра" построят оздоровительно-термальный комплекс. Он будет включать в себя релакс-зону, шесть бассейнов с минерализованной водой. Об этом ТАСС рассказал инвестор, основатель гостиничной сети Green Flow Александр Тертычный.

Комплекс планируют открыть в первом квартале 2022-го года. Летом компания приобрела здание, сейчас там идет стройка. На территории комплекса будет гастробар со сбалансированным меню, SPA-центр, тренажерный зал, 10 видов саун. Аналогов центру в России на данный момент нет. 

По словам Тертычного, это не просто SPA-центр. Создатели ставят перед собой целью сделать комплекс, который будет помогать не только физическому, но и эмоциональному оздоровлению посетителя. 

В будущем подобные комплексы хотят создать по всей России. 

Фото: Pexels

Теги: spa центр, здоровье, оздоровительно-термальный комплекс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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