В Петербурге появилась группа поддержки для людей с повышенной эко-тревожностью

Встречи будут проходить один раз в неделю. Первая уже состоялась в это воскресенье, 24 ноября.

В Петербурге появится психологическая помощь для поддержки людей с климатической тревожностью. С такой идеей выступила медиакординатор Greenpeace в России Ирина Скипор, организацией проекта займутся психолог Ася Воронкова и её коллега Алёна Ткачёва.

Встречи будут проходить один раз в неделю. Первая уже состоялась в это воскресенье, 24 ноября. Прийти на такую встречу можно, сделав пожертвование в любом размере. Всего планируется провести десять таких встреч.

Отметим, что психологи в США и Европе уже активно работают с данной проблемой, в России это только набирает оборот.

Климатическая тревожность (эко-тревожность) довольно молодое понятие. Люди начинают переживать из-за изменения климата, впадают в депрессию, отказываются рожать детей по этой причине. Людей тревожит будущее, на которое они не могут никак повлиять.

Экоактивист провел одиночный пикет на Почтамтской.

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