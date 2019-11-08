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Экоактивист провел одиночный пикет на Почтамтской

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Молодой человек выходит на пикет каждую неделю.

Вечером 8 ноября активист Аршак Макичян вышел на одиночный пикет в центре Петербурга. Мужчина регулярно проводит "забастовку за климат" в Северной столице и Москве. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV. 

Экологический активист является последователем Греты Тунберг в России. Каждую пятницу он выходит на пикеты в защиту окружающей среды. Сегодня юношу заметили на Почтамтской улице. 

Словарь Collins назвал выражение "климатическая забастовка" словосочетанием года. 

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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