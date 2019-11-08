Экоактивист провел одиночный пикет на Почтамтской

Вечером 8 ноября активист Аршак Макичян вышел на одиночный пикет в центре Петербурга. Мужчина регулярно проводит "забастовку за климат" в Северной столице и Москве. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.
Экологический активист является последователем Греты Тунберг в России. Каждую пятницу он выходит на пикеты в защиту окружающей среды. Сегодня юношу заметили на Почтамтской улице.
Словарь Collins назвал выражение "климатическая забастовка" словосочетанием года.
Видео: Piter.TV
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