В Петербурге появится фармацевтический завод

В среду, 3 сентября, стало известно, что завтра специалисты приступят к строительству нового фармацевтического завода в Петербурге. Об этом сообщил "Интерфакс".
Планируется, что предприятие в год будет изготавливать 2 миллиарда таблеток. Сам завод будет построен с помощью модульных конструкций, что позволит быстро перестраивать производство на выпуск любых других форм и устанавливать новую линию. По плану завод введут в эксплуатацию в 2022 году.
На строительство потребуется 3,5 миллиарда рублей.
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Фото: pixabay
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