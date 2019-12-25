В Петербурге появится фармацевтический завод

Строительство начнется с 4 сентября.

В среду, 3 сентября, стало известно, что завтра специалисты приступят к строительству нового фармацевтического завода в Петербурге. Об этом сообщил "Интерфакс".

Планируется, что предприятие в год будет изготавливать 2 миллиарда таблеток. Сам завод будет построен с помощью модульных конструкций, что позволит быстро перестраивать производство на выпуск любых других форм и устанавливать новую линию. По плану завод введут в эксплуатацию в 2022 году.

На строительство потребуется 3,5 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что крупная петербургская компания прекратила производство игристых вин.

Фото: pixabay