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В Петербурге появится фармацевтический завод
Сегодня, 15:17
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smirenny

В Петербурге появится фармацевтический завод

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Строительство начнется с 4 сентября.

В среду, 3 сентября, стало известно, что завтра специалисты приступят к строительству нового фармацевтического завода в Петербурге. Об этом сообщил "Интерфакс".

Планируется, что предприятие в год будет изготавливать 2 миллиарда таблеток. Сам завод будет построен с помощью модульных конструкций, что позволит быстро перестраивать производство на выпуск любых других форм и устанавливать новую линию. По плану завод введут в эксплуатацию в 2022 году. 

На строительство потребуется 3,5 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что крупная петербургская компания прекратила производство игристых вин.

Фото: pixabay

Теги: фармацевтический завод, фармзавод
Категории: Лента новостей,

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