Крупная петербургская компания прекратила производство игристых вин

Причиной стал запрет на заграничный виноматериал.

Петербургский завод "Игристые вина" прекратил производство своей продукции. По информации телеграм-канала "Пьяный мастер", подтвержденной несколькими источниками, конвейер предприятия остановился 1 июля.

Отмечается, что рабочих поголовно отправили в отпуска без содержания, офис завод также опустел. В последнее время "Игристые вина" работали в три смены без выходных, чтобы нагнать темпы производства и сделать запасы вина, которого должно хватить до конца года. Причина остановки производства кроется в законе "О вине", согласно которому при производстве вин в России теперь нельзя использовать импортный виноматериал. Если напиток сделан из заграничного сырья, производителям придется написать на этикетке "Не является вином".

"Игристые вина" известны напитками "Лев Голицынъ", "Ленинградское", "Наследие Мастера". О дальнейшей работе и производстве завода информации пока нет.

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