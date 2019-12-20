Специалисты Роскачества выбрали лучшие игристые вина

В тройку лучших игристых вин попали образцы прошлого года.

Эксперты Роскачества проверили 131 наименование игристых вин, произведенных в Крыму, Севастополе, Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области. Большая часть проверенных образцов получила высокие оценки дегустаторов. Материалы проверки опубликовали на сайте Роскачества.

В тройку лучших игристых вин попали образцы прошлого года, несмотря на то, что тогда были довольно сложные климатические условия для выращивания винограда.

Специалисты напомнили, что на этикетке должна быть надпись "игристое вино" или "российское шампанское". Если этих надписей нет, то стоит посмотреть на контрэтикетку, возможно, там указано, что это "винный напиток газированный". В нём, к слову, содержится много воды и ароматизаторов.

Ранее в Роскачестве назвали лучшее российское вино.