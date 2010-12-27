Объекты строятся на пожертвования.

В пятницу, 25 октября, стало известно, что в Петербурге появится центр памяти жертв крушения над Синаем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на священника Сергея Кубышкина.

Известно, что объекты строятся на пожертвования. Планируется, что социальный центр заработает в октябре 2020 года.

"В июле было получено разрешение на строительство. Уже забиты сваи, фундамент, и на пятую годовщину мы уже будем освящать наш социальный центр и храм. Сейчас те темпы строительства, которые есть, они внушают оптимизм", — сказано в сообщении.

По словам авторов проекта, родственники погибших смогут получать в этом центре помощь психологов.

Напоним, что самолет A321, летевший из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Петербург, разбился над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.

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