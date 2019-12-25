В центре Петербурга временно ограничат движение на дорогах из-за концерта в рамках ПМЭФ

Концерт "От классики до рока" пройдёт на Дворцовой площади 3 июня.

В Петербурге временно ограничат движение транспортных средств в связи с предстоящим концертом "От классики до рока" в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Так, 30 мая с 00:00 до 16:00 будет прекращено движение по Певческому проезду, между домом № 4 и домами № 6-8 на Дворцовой площади, а также по Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка. Кроме того, с 30 мая с 16:00 до 23.59 8 июня движение автотранспорта по Певческому проезду, вдоль дома №4 и домов №6-8 по Дворцовой площади, будет ограничено путем сужения проезжей части.

Также 3 июня с 00:00 до 23:59 будет ограничено движение автомобилей и транспорта по тем же участкам, а также по чётной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до Большого Конюшенного моста.

Более того, введут запрет на остановки. Так, 29 мая с 00:00 до 10:00 4 июня остановки запрещены по Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка. И с 00:00 1 июня до 23:59 3 июня остановки запрещены по четной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до Большого Конюшенного моста.

Ранее мы писали, что в Петербурге временно ограничат движение по четырём улицам.

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