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На Большеохтинском появится библиотечный интеллект-центр
Сегодня, 12:22
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nastya960

На Большеохтинском появится библиотечный интеллект-центр

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Профессиональные инженеры-проектировщики и студенты смогут создавать здесь 3D-объекты по рисункам или эскизам.

На Большеохтинском проспекте в конце мая свои двери откроет филиал библиотеки имени Маяковского. Это будет не просто библиотека, а настоящий интеллект-центр. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Центр займет первые два этажа жилого дома на Большеохтинском, 8. Там же появится издательское ателье, которое будет сочетать в себе практикум и лекторий. Профессиональные инженеры-проектировщики и студенты смогут создавать здесь 3D-объекты по рисункам или эскизам.

Общая площадь помещений составляет более 1300 квадратных метров. В библиотеке будет 100 тысяч экземпляров на русском (10%) и иностранных (90%) языках.

Ранее на Piter.TV: Городские открытия: необычная Библиотека Роста и Карьеры.

Фото: Комитет по культуре СПб

 

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Теги: библиотека, библиотека маяковского, большеохтинский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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