Городские открытия: необычная Библиотека Роста и Карьеры

10 октября одной из самых необычных библиотек Петербурга - Библиотеке Роста и Карьеры исполнился 1 год. В "Городских открытиях" вы узнаете, что представляет из себя это арт-пространство.

Основной ориентир БИРО - профориентация, но не в самом простом ее понимании. Здесь каждый желающий может найти много необычной литературы, узнать о профессиях будущего и о возможных траекториях развития.

Ровно год назад, это была детская библиотека обычная районная, и когда появилась возможность уйти на ремонт, то привлекли дизайнеров, архитекторов, которые помогли с реализацией концепции и с реализацией того пространства, которое пользовалось бы успехом и популярностью у читателей. И что еще уникально, это режим работы, мы работаем с 10 до 10, это первая библиотека вот с таким форматом работы. Егор Геращенко - заведующий Библиотекой Роста и Карьеры

В БИРО вы не найдете детективы и литературу из школьной программы, здесь имеется целый зал бестселлеров, но даже он не походит на классический. Здесь хранятся только такие книги, которые на взгляд библиотеки интересны и важны.

В основном книжный фонд, в котором насчитывается 8000 книг, состоит из произведений по изменению себя, мира и литературы нон фикшн.

Еще одна особенность БИРО в том, что здесь отменили систему штрафов за просроченные книги.

Многие люди, которые вспоминают "о Боже, откуда эти книги, наверное меня накажут, там большие деньги, вообще не понесу эти книги обратно", мы с сентября запустили в качестве эксперимента, пока можно сказать,что позитивный опыт. Читатели получают из рассылки, что отменили штрафы, и приносили нам в подарок арбузы, цветы, книги дарили из своей библиотеки. Поэтому, искоренение этих барьеров - одна из задач этого пространства. Егор Геращенко - заведующий Библиотекой Роста и Карьеры

БИРО представляет из себя помещение с 4 залами: в тихом зале обычно проходит клубная работа, языковые курсы и дискуссионные площадки; в громком зале - тренинги, занятия импровизацией, актерское мастерство и даже фестивали.

Для детей здесь проводят курсы робототехники и 3D моделирования, а для молодежи выбор занятий и встреч тематически раскинут от искусства до менеджмента.

Мы когда запускали эту библиотеку, то у нас был такой краеугольный проект, где мы работаем со школьниками и рассказываем о профессиях, но от лица экспертов, мы приглашаем программистов, журналистов, музыкантов, которые рассказывают о своей профессии. Параллельно с этим у нас есть замечательный атлас, это проект Сколково в котором есть перечень профессий будущего и часть профессий должны быть освоены к 20 году, университеты учат этим профессиям, есть часть профессий. которые исчезнут и замена будет к 2030 году. Есть совершенно сумасшедшее для нынешнего слуха звучания мы используем в интерьере надписи с этими профессиями в детско подростковом зале. Егор Геращенко - заведующий Библиотекой Роста и Карьеры

Каждый месяц в БИРО - тематический, под выбранную тематику подбирается выставка и весь интерактив. Кстати, посетители библиотеки могут использовать пространство в своих целях.

В сентябре у нас было 55 мероприятий из которых 15 провели сами читатели, волонтеры, не представляющие никаких интересов коммерческих, кто-то хотел пообщаться и подискутировать на литературные цели, кто-то хотел попробовать себя в роли педагога. Пространство живет за счет читателей, а библиотекари могут заниматься своими профессиональными делами. Егор Геращенко - заведующий Библиотекой Роста и Карьеры

Чтобы записаться в БИРО нужен только паспорт, все экскурсии и мероприятия - бесплатны.

Видео и фото: Piter.TV