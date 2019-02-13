Городские открытия: Станция метро Новокрестовская

26 мая 2018 года в Петербурге открылась станция метро Новокрестовская. Свое название она получила в честь деревни, которая ранее располагалась в западной части острова. В "Городских открытиях" спустимся в питерскую подземку и узнаем, что же особенного в новой станции.

Станция особенная, и во многих вопросах даже уникальная, начнем с того, что территория, на которой сейчас мы с вами стоим - намывная. Раньше здесь была вода. Станция проектировалась в расчете на большие пассажиропотоки по входу и выходу, и предназначена для улучшения транспортной доступности стадиона "Санкт-Петербург. Антон Гниломедов - Заместитель начальника службы движения ГУП петербургский метрополитен

Станция имеет два павильона для входа и выхода пассажиров. В дни прохождения матчей на стадионе работают оба павильона, в обычные дни работает только один - южный.

"Новокрестовская" оборудована самым современным досмотровым оборудованием. К примеру, здесь есть стойки передачи тревожной информации. С помощью них пассажир может рассчитать свою поездку и свой маршрут, может получить информацию об услугах и о работе метрополитена. При обнаружении бесхозных предметов или если человек стал свидетелем правонарушений, с помощью этих стоек он может сообщить об этом в ситуационный центр метрополитена. Также здесь можно сделать звонок в информационный справочный центр метрополитена. Информация может быть представлена не только на русском, но и на иностранном языке.

Также на станции есть целых 8 пассажирских траволаторов.

Такие конвейеры уже эксплуатируются в петербургском метрополитене на станции "Спортивная", но в отличии от станции "Спортивная" здесь наклон конвейера представляет 12 градусов, что является максимально разрешенным. На нижней входной площадке мы не видим здесь привычных кабин для дежурного персонала, однако это не значит, что за безопасностью пассажиров на конвейерах никто не следит. Рабочие места дежурных у пассажирских конвейеров расположены в отдельных изолированных помещениях. И наблюдение ведется с помощью систем видеонаблюдения. Сотрудники "Новокрестовской" готовы в любую минуту остановить эскалатор при возникновении угрозы безопасности пассажиров.

При проектировании станции учтены требования для обеспечения безбарьерной среды для маломобильных групп населения. На станции оборудовано 2 лифта, имеют входные площадки в уровень земли, в кассовом зале и на пассажирских платформах.

Станция "Новокрестовская" относится к станциям с береговыми платформами. Такие станции уже эксплуатируются в петербургском метрополитене. Это станции "Купчино", "Парнас", "Девяткино". Однако впервые станция выполнена также как станция закрытого типа, когда железнодорожные пути отделены от пассажирской платформы стеклянной стеной и станционными автоматическими дверьми.

Такие двери снижают риск несчастных случаев. А кроме того, улучшают звуковую нагрузку и выравнивают климат в пассажирской зоне.



В отличии от других станций с береговыми платформами, в центре платформы предусмотрен переход с одной платформы на другую. Если по какой-то причине пассажир проехал свою станцию, на станции "Новокрестовская" он имеет возможность беспрепятственно перейти на другую платформу и доехать до станции назначения.

Еще одной инновацией этой станции стало использование двухпутного тоннеля на участке от станции "Приморская" до станции "Беговая". Это достаточно известная технология на западе, предусматривает строительство одного тоннеля диаметром 9-10 метров, в который укладывается два железнодорожных пути, взамен двух шестиметровых тоннелей для каждого железнодорожного пути.





Вестибюль станции выполнен в морских тонах, в дизайне, кроме массивных синих колон, привлекают внимание еще и трехмерные картины с анимационным эффектом.

В обычный день через станцию "Новокрестовская" (южный вход) проходит 2000 пассажиров. На данный момент рекорд по входу составил 44000 человек.

Видео и фото: Piter.TV