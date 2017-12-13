В Петербурге начнут отмечать День профсоюзного работника‍

Праздник хотят отмечать в годовщину Сталинградской битвы и дня ракетных войск.

На планерном заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 21 февраля депутаты утвердили в первом чтении законопроект о новом празднике – Дне профсоюзного работника. Чиновники предлагают отмечать новый памятный день 19 ноября.

Автором законопроекта выступил представитель партии "Единая Россия" Денис Четырбок. Он пояснил, что именно в этот день в России зародилось первое профсоюзное движения, а также было образовано Центральное бюро петербургский профессиональных рабочих союзов.

Необходимость нововведения депутат обосновал еще и тем, что в профсоюзных организациях северной столицы состоят более полумиллиона людей. По мнению Четырбока, так власти продемонстрируют перед работниками внимание и поддержку.

Свои сомнения по поводу законопроекта единоросса высказал депутат "Партии Роста" Сергей Трохманенко. Он напомнил Четырбоку, что 19 ноября по всей России чтят ракетные войска. Спикер ЗакСа Макаров добавил, что 19 ноября также является Днем Сталинградской битвы, отмечаемый всей страной. "Вы тоже там думайте", - заявил Макаров.

Стоит отметить, что несмотря на аргументы, инициативу поддержало большинство депутатов.

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