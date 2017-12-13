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Руководителем комитета по экономической политике Смольного станет бывший топ-менеджер "Аэрофлота"
Сегодня, 11:21
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Shdaria
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Руководителем комитета по экономической политике Смольного станет бывший топ-менеджер "Аэрофлота"

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В Петербурге назначен новый председатель комитета по экономической политике.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал распоряжение о том, что новым председателем комитета по экономической политике и стратегическому планированию города станет Иван Филиппов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Северной столицы Андрей Кибитов.

Ранее Иван Филиппов был заместителем директора департамента корпоративных финансов ПАО "Аэрофлот". Стоит отметить, что целый год комитет обходился без руководителя. Годом ранее указанную должность занимала Елена Ульянова, которая покинула кресло председателя в феврале 2017 года. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: иван филиппов станет председателем экономической политики , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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