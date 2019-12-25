В Петербурге появится Центр развития керлинга

Это может превратить город в столицу керлинга в России.

В Смольном обсудили развитие и расширение материально-технической базы для занятий керлингом. На встрече присутствовали представители комитета по строительству, комитета по физкультуре и спорту, Федерации керлинга России и других организаций. Об этом сообщил "Строительный Петербург".

В городе большинство специальных площадок находятся в частных торговых центрах: это затрудняет проведение тренировок. Смольный адаптирует один из строящихся катков на Ириновском проспекте для занятий керлингом. Объект планируют сдать осенью 2020 года.

Если план будет выполнен, то новая база станет подарком к первому в истории России Конгресса Всемирной федерации керлинга. Он пройдет с 4 по 6 сентября.

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев отметил, что готов обеспечить необходимое оснащение для создания Центра развития керлинга России.

Ранее мы сообщали, что в гонке преследования на ЧМ-2020 биатлонист Логинов завоевал "бронзу".

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