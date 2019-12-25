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До 2024 года в Петербурге появится Центр протонной терапии
Сегодня, 20:56
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До 2024 года в Петербурге появится Центр протонной терапии

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Также проект включает в себя создание симуляционного центра для рентгенологии, радиологии и лучевой терапии, где будут готовить врачей для всей страны.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-губернатор Максим Соколов и Председатель правления группы компаний "МИБС" Аркадий Столпнер подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом вечером 4 июня сообщили в пресс-службе Смольного. 

Так, в Приморском районе Петербурга появится Центр протонной терапии для оказания помощи петербуржцам с онкологическими заболеваниями. Объем инвестиций составит не менее 5,5 млрд. рублей. А сам проект реализуют до 2024 года. 

В новом корпусе будут размещены современные и перспективные технологии лечения злокачественных образований, что обеспечит качественную медицинскую помощь пациентам,

– говорится в сообщении.

Также проект включает в себя создание симуляционного центра для рентгенологии, радиологии и лучевой терапии, где будут готовить врачей для всей страны.

Ранее мы писали, что первое в России отделение респираторной поддержки детей откроется на базе детского хосписа Ленобласти.

Фото: protherapy.ru

Теги: 2024 год, пмэф, центр протонной терапии
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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