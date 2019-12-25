До 2024 года в Петербурге появится Центр протонной терапии

Также проект включает в себя создание симуляционного центра для рентгенологии, радиологии и лучевой терапии, где будут готовить врачей для всей страны.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-губернатор Максим Соколов и Председатель правления группы компаний "МИБС" Аркадий Столпнер подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом вечером 4 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, в Приморском районе Петербурга появится Центр протонной терапии для оказания помощи петербуржцам с онкологическими заболеваниями. Объем инвестиций составит не менее 5,5 млрд. рублей. А сам проект реализуют до 2024 года.

В новом корпусе будут размещены современные и перспективные технологии лечения злокачественных образований, что обеспечит качественную медицинскую помощь пациентам, – говорится в сообщении.

Также проект включает в себя создание симуляционного центра для рентгенологии, радиологии и лучевой терапии, где будут готовить врачей для всей страны.

Ранее мы писали, что первое в России отделение респираторной поддержки детей откроется на базе детского хосписа Ленобласти.

Фото: protherapy.ru