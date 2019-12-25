Первое в России отделение респираторной поддержки детей откроется на базе детского хосписа Ленобласти

Ленобласть позаботится о детях с травмами и врожденными пороками легких

В Ленинградской области появится первый в России центр респираторной помощи детям и их родителям. Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, выступая на празднике в Детском хосписе в Токсово в честь Международного дня защиты детей. Центр откроется на базе хосписа - его проект уже составлен и просчитан, вплоть до технологий и аппаратуры, которые будут в нем использоваться.

По словам главы региона, рассчитывать на помощь центра смогут дети до 18 лет и их родители - как в случае врождённых пороков, так и после травм. Специалисты центра будут помогать семьям после выписки, сопровождая и обучая пациентов полноценному использованию портативных аппаратов искусственной вентиляции лёгких, с которыми можно не только передвигаться, но и гулять, и плавать.

Ранее специалисты компании "Сбербанк страхование жизни" в ходе опроса узнали мнение петербуржцев по поводу "детских" накоплений.

Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти