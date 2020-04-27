Проектная и рабочая документация будет готова к сентябрю текущего года.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что в Петербурге создадут аллею ликвидаторов-чернобыльцев. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Аллея появится на территории парка академика Сахарова на Пискаревке.

Созданием Аллеи ликвидаторов-чернобыльцев мы хотим напомнить о подвиге людей, которые, не щадя своего здоровья, боролись с последствиями аварии на ЧАЭС сказано в сообщении

Отмечается, что мемориал станет и местом, где будут проводить патриотические акции и уроки мужества для молодежи. Также известно, что на центральную композицию поместят имена 22 Героев Советского Союза, Социалистического труда России и Украины.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец проводит экскурсии по следам эпидемий, где рассказывает об оспе и холере.

Фото:Концепция проекта