В Петербурге появится 400 новых зелёных зон

Президент России Владимир Путин поручил продлить нацпроект "Жильё и городская среда" до 2030 года. Одна из его ключевых задач – повышение качества городской среды.

На рабочем заседании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства одобрено внесение изменений в городской закон "О зелёных насаждениях общего пользования". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Президент России Владимир Путин поручил продлить нацпроект "Жильё и городская среда" до 2030 года. Одна из его ключевых задач – повышение качества городской среды, в создании которой важное место занимают зеленые зоны. Была создана специальная рабочая группа по инвентаризации зеленых насаждений.

В соответствии с предложенными изменениями перечень зелёных зон Петербурга должен увеличиться на 400 единиц. Добавится 62 территории ЗНОП городского значения, 330 – местного значения, а также 31 новая территория ЗНОП резерва озеленения. Общее число зелёных территорий Северной столицы составит 7777. Новые зелёные насаждения должны появиться во всех 18 районах Петербурга.

Ранее Смольный прокомментировал отказ от воссоздания ряда церквей. По словам руководителя КГА, церковные сооружения не могут быть восстановлены в границах зелёных насаждений общего пользования (ЗНОП). В частности, невозможно воплотить проект воссоздания церкви Воскресения на площади Кулибина, Покровской церкви на площади Тургенева.

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