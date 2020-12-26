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В Василеостровском районе появился сквер имени географа Семенова-Тян-Шанского
Сегодня, 12:23
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kraratau27

В Василеостровском районе появился сквер имени географа Семенова-Тян-Шанского

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Сквер им. географа Петра Семенова-Тян-Шанского расположен на Среднем проспекте, 87.

В Василеостровском районе появился сквер им. географа Петра Семенова-Тян-Шанского. Об этом сообщил потомок географа Владимир Семенов-Тян-Шанский на своей странице "ВКонтакте". Сквер расположен на Среднем проспекте, 87. 

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове ранее безымянный сквер назван именем Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского! 

написал Владимир.  

Председатель правления "Всемирного клуба петербуржцев" Валентина Орлова отметила в интервью "Петербургскому дневнику", что члены клуба с удовольствием поддержали эту идею. 

Напомним, что в ЗакСе поддержали решение лишить сквер в Кузнечном переулке защитного статуса.

Фото: Википедия

Теги: василеостровский район, семенов-тян-шанский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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