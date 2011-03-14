В Петродворцовом районе Петербурга появился район Кикенка

Этот район расположен между Санкт-Петербургским шоссе, рекой Кикенкой, Балтийским направлением железной дороги и ручьем Стрелка в поселке Стрельна.

В Петербурге назвали исторический район Петродворцового района – Кикенка. Губернатор Петербурга 1 ноября подписал постановление о присвоении наименования.

Этот район расположен между Санкт-Петербургским шоссе, рекой Кикенкой, Балтийским направлением железной дороги и ручьем Стрелка в поселке Стрельна. В Смольном добавили, что наименование Кикенка присвоили по существовавшим здесь с начала XVIII века деревням Большая и Малая Кикенка, которые после стали называться Старая и Новая Кикенка.

В Петергофе аннулировали Ленинградскую улицу из-за отсутствия проезда на местности.

Ранее в петербургском "Водоканале" назвали основные причины аварий на сетях в зимний период. Специалисты "Водоканала" уже подготовили оборудование, с помощью которого будут "подогревать" коммуникации.

Фото: Piter.tv

