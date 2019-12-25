В петербургском "Водоканале" назвали основные причины аварий на сетях в зимний период

Специалисты "Водоканала" уже подготовили оборудование, с помощью которого будут "подогревать" коммуникации.

Специалисты петербургского "Водоканала" назвали основные причины аварий на сетях в зимний период. Чаще всего фонтаны из кипятка являются последствием устойчивых морозов. Сообщили в пресс-службе организации.

В период холодов происходит подвижка грунтов и понижение температуры воды при транспортировке, из-за чего растет нагрузка на водопроводные и канализационные сети.

Специалисты "Водоканала" уже подготовили оборудование, с помощью которого будут "подогревать" коммуникации. Особенно нужна такая техника, когда земля покрывается снегом и ледяной коркой. Специалисты используют парогенераторы, азовые и электрические нагреватели воздуха.

Бригады предприятия работают в круглосуточном режиме. При обнаружении скоплений воды на проезжих частях и тротуарах обратитесь по телефонам: 004 или 305-09-09. Пресс-служба "Водоканала"

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Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"