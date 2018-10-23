На Пулковском шоссе появился памятник тележке из супермаркета на скале

На фоне монумента подсвечиваются большие вывески супермаркетов, где ежедневно тратят свои деньги сотни петербуржцев.

В Instagram появились фотографии нового стрит-арта. Уличный художник Lonesome_Grass представил магазинную тележку на скале. Привычный атрибут для покупок на колесах величественно располагается на высоте.

При этом, на фоне монумента подсвечиваются большие вывески супермаркетов, где ежедневно тратят свои деньги сотни петербуржцев.

Пользователи в шутку сравнили такой вид скульптуры со знаменитой сценой из мультфильма Disney "Король лев", когда Рафики поднял над скалой предков Симбу.

Ранее на Piter.TV: Уличный художник Lonesome_Grass: "Проще работать анонимно".

Фото: Instagram/ lonesome_grass;

кадр из мультфильма "Король Лев"