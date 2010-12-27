На Композиторов установили памятник "мяукающей дивизии"

Кошка поселилась во дворе одного из домов.

Петербуржцы установили памятник блокадной кошке в память о животных, которые спасали Ленинград от нашествия крыс.

Как сообщает "Мойка 78", кошка под торшером поселилась во дворе одного из домов на улице Композиторов. Автором стала руководитель студии художественного литься "АСС" Наталья Рысаева.

Пушистых хищников во время блокады осталось очень мало. Красы начали же активно плодиться и не только разносить заразу, но и съедать последние запасы еды. Тогда было решено завести из Ярославской области "мяукающую дивизию".

Ранее в Санкт-Петербурге на Малой Садовой появился аналогичный памятник с кошкой Василисой и котом Елисеем. Стоит отметить, что их соратницу Тишину Матроскую в ночь на 9 мая оторвали от стены вандалы.