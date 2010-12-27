Кошку Тишину Матроскину пытались украсть пьяные вандалы

Скульптура не разбилась благодаря хвосту.

Санкт-Петербург чуть не остался без одной из достопримечательностей – скульптуры кошки Тишины Матроскиной. Как сообщает 9 мая "Фонтанка", сломать достопримечательность пыталсь подвыпившая молодежь.

Кошка находилась на фасаде мастерской художников-митьков. Лидер "Митьков" Дмитрий Шагин рассказал, что скульптура повисла на хвосте. Именно это уберегло ее от падения на землю. В таком подвешенном состоянии кошку заметил охранник банка, расположенного в соседнем доме. Соседи рассказали, что компания из 6-7 человек ночью громко смеялись на улице и хотели отломать Тишину и им это удалось. После сделанного им замечания, вандалы ушли.

Матроскину отправят на реставрацию. Она появилась на фасаде дома на улице Марата в 2005 году. С момента ее появления в Северной столице начали отмечать Всемирный день петербургской кошки.

Тишина Матроскина и ее собраться на Малой Садовой являются символом города и памятью о временах блокады, когда кошек завезли в город для борьбы с крысами.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на реконструкцию набережной около "Петровского" потратят почти 3 миллиарда рублей.