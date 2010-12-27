На реконструкцию набережной около "Петровского" потратят почти 3 миллиарда рублей

Проектной документацией займется ГУП "Ленгипроинжпроект".

Около стадиона "Петровский" отремонтируют набережную Малой Невки. Как рассказали в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга, проект реконструкции выберут до конца 2018 года.

На данный момент известно, что восстанавливать улицу начнут с территории Петровского парка, затем уже произведут ремонт набережной Малой Невки. Общая протяженность участка, подлежащего ремонту, составит почти километр.

Приблизительная стоимость проведения работ составляет 2,8 миллиарда рублей. Разработка проектной документации поручена ГУП "Ленгипроинжпроект". Предпроектные разработки были выполнены ООО "Петровский Альянс". Их согласовал КГИОП и Невско-Ладожское водное управление.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на Крестовском острове установят смарт остановку.

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