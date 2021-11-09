Стадион "Петровский" не будут разрушать ради реконструкции

Из него хотят сделать современный спортивный комплекс и при этом сохранить "историческое лицо".

Не первый год в Северной столице говорят о реконструкции исторического стадиона "Петровский". Председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь рассказал в интервью "Фонтанке", что сносить площадку при этом точно не будут.

Чиновник отмечает, что "Петровский" является незаменимой частью спортивной и культурной истории города на Неве. Поэтому задача сноса стадиона не стоит. Из него хотят сделать современный и удобный спорткомплекс, но при этом сохранить исторический облик.

Наша задача – не снести, а сохранить и сделать стадион функциональным. Локация у него идеальная: центр города, рядом две станции метро. Но сегодня на „Петровском" проводится один матч по регби в год – это явно мало для такого места. Антон Шантырь, председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

Предупреждая обеспокоенность дальнейшей судьбой стадиона, Шантырь отметил, что "Петровский" не повторит историю СКК. По его словам, городские власти будут все делать аккуратно.

Страшно разрушать историю, но важно и создавать новую. В будущем стадионе должны обязательно читаться исторические фасады и колонны – это нельзя потерять. Антон Шантырь, председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

Впрочем, конкретного проекта реконструкции Смольный до сих пор представить не может. В настоящий момент город только собирает мнения относительно будущего "Петровского".

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге состоялось прощание с директором Историко-мемориального музея "Смольный" Николаем Третьяковым.

Фото: Википедия / Andrew Shiva