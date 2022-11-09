Реконструкцию стадиона "Петровский" заморозили

Изначально проект предусматривал участие компании "Газпром", однако финансирование оказалось недостаточным для полноценного воплощения задумки.

Программа модернизации спортивного комплекса "Петровский" приостановлена ввиду нехватки финансовых ресурсов. Эту информацию подтвердил спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в беседе с изданием "Спортивный Эксперт".

По его словам, изначально проект предусматривал участие компании "Газпром", однако финансирование оказалось недостаточным для полноценного воплощения задумки, поэтому процесс пришлось временно остановить. Пока стадион продолжает использоваться: там проходят спортивные мероприятия, включая матчи и турниры различного формата. Недавно, например, здесь состоялся финал Кубка России по регби, объяснил ситуацию председатель ЗакСа.

Бельский подчеркнул, что важнейшая задача — сохранить территорию в качестве спортивной зоны, исключить риск застройки и иных изменений назначения. Сегодня городские власти ищут партнёров, готовых продолжить реализацию масштабного проекта.

Стоит напомнить, что первая информация о планах реконструкции и частичной перестройки территории стадиона появилась весной 2022-го. Окончательное соглашение о сотрудничестве между городом и "Газпромом" было заключено летом 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Исторически "Петровский" был открыт в 1924-м году по проекту архитектора Алоиса Вейводы. До 1992-го носил название "стадион имени Ленина". В период с 1994 по 2017 год являлся домашней ареной футбольного клуба "Зенит", пока тот не переселился на новую "Газпром Арену".

