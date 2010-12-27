На Крестовском острове установят смарт остановку

На остановках можно будет зарядить телефон и узнать информацию о приближающемся транспорте.

На Крестовском острове установят умную остановку. Он появится в конце июля. Об этом сообщает Telegram-канал "Санкт-Петербург Life".

В Петербурге на Крестовском острове рядом с домом №25 на Южной аллее установят умную остановку. В период ожидания транспорта горожане смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, а также подзарядить свои мобильные устройства с помощью десятка USB-портов. Также на остановке будет находится оборудование для продления проездных и информационным табло.

Напомним, что такие умные остановки планируют установить к ЧМ-2018. Все остановки будут оснащены камерами видеонаблюдения для обеспечения безопасности горожан и туристов.

Фото: gov.spb.ru