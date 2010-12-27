Местные жители теряются в догадках, как неизвестным удалось это сделать.

В четверг, 12 декабря, стало известно, что на Думской вандалы разломали гранитную скамейку. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Местные жители теряются в догадках, как неизвестным удалось это сделать.

"Ну что за люди? Как можно было разломать гранитный объект благоустройства на Думской, перед перинными рядами?", —возмущаются очевидцы.

Горожане отметили, что не всё так плохо. Ведь, вандалы могли и унести с собой гранитные плиты. Петербуржцы намерены обратиться в полицию, чтобы найти хулиганов.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские полицейские задержали похитителей платежного терминала.

Фото:Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/Виктор Вутен