Сотрудники Росгвардии в Кировском районе по "горячим следам" задержали двух мужчин.

В четверг, 12 декабря, петербургские полицейские задержали похитителей платежного терминала. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на улице Генерала Симоняка. Мужчина похитили банкомат из продуктового магазина. За преступниками в погоню пустились сотрудники Росгвардии. Злоумышленников удалось задержать по "горячим следам". Мужчины оттащили банкомат в парадную на той же улице. Воришки так и не смогли вскрыть терминал.

Задержанных, один из которых ранее был судим, передали полицейским.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге похитили и ограбили мужчину.

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