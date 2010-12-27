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Петербургские полицейские задержали похитителей платежного терминала
Сегодня, 11:08
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IRINA_CHALKINA

Петербургские полицейские задержали похитителей платежного терминала

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Сотрудники Росгвардии в Кировском районе по "горячим следам" задержали двух мужчин.

В четверг, 12 декабря, петербургские полицейские задержали похитителей платежного терминала. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на улице Генерала Симоняка. Мужчина похитили банкомат из продуктового магазина. За преступниками в погоню пустились сотрудники Росгвардии. Злоумышленников удалось задержать по "горячим следам". Мужчины оттащили банкомат в парадную на той же улице. Воришки так и не смогли вскрыть терминал.

Задержанных, один из которых ранее был судим, передали полицейским.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге похитили и ограбили мужчину.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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