В Петербурге похитили и ограбили мужчину

У потерпевшего забрали 14 тысяч долларов.

В полицию Выборгского района обратился 47-летний мужчина и заявил о своем похищении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 10 декабря около 22 часов возле отеля в доме №16 на улице Хошимина. Потерпевший сел в автомобиль Kia, в котором находились двое мужчин. Далее его вывезли в незнакомое место и, угрожая ножом, похитили 14 тысяч долларов. Эти деньги предназначались для покупки автомобиля.

По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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