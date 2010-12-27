В Петербурге 90-летнюю женщину избили тростью из-за 350 рублей

У потерпевшей диагностировали ушибы.

В среду, 11 декабря, в службу "112" обратилась 90-летняя петербурженка. Женщина заявила, что стала жертвой разбойного нападения. Об этом сообщает ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Инцидент произошел среди бела дня в парадной дома №26/28 по улице Воронежской. Около 13 часов неизвестный подскочил к пенсионерке, втолкнул ее в квартиру и избил деревянной тростью. После этого злоумышленник отобрал у женщины деньги. У потерпевшей было при себе всего 350 рублей.

90-летнюю пациентку осмотрел травматолог. Он диагностировал у нее ушибы и отправил лечиться домой.

Подозреваемого поймали через полчаса все у того же дома. 33-летний мужчина не успел потратить отобранные деньги. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

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Фото: Piter.TV