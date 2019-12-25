Вандал испортил памятник Ленину на Васильевском острове

Автора "художеств" быстро нашли и задержали.

Односложная фраза на постаменте памятника Ленину в Василеостровском районе появилась пару дней назад, 31 июля. Хулигана удалось поймать, передает источник в правоохранительных органах.

На памятнике, расположенном у администрации района на Большом проспекте В.О., 55а, появилась надпись "террорист", которую неизвестный сделал краской из баллончика.

Хулигана удалось поймать в ночь на понедельник, 2 августа, в хостеле Longstay на 11-й линии В.О., правоохранители завели на него уголовное дело.

Отмечается, что постамент отмыли.

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Фото: Piter.tv