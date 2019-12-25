Голый мужчина смутил 16-летнюю москвичку на пляже в Выборге

Нудист хотел позагорать рядом с несовершеннолетней.

В воскресенье, 1 августа, в дежурную часть полиции по Выборгскому района Ленобласти обратилась 16-летняя москвичка. Девушка рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в районе Петровской набережной в Выборге. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Девушку смутило поведение незнакомого мужчины. Школьница рассказала, что к ней на пляже подошел абсолютно голый незнакомец, который держал в руках одежду. На расстоянии около полуметра он спросил: не помешает ли ей, если будет загорать рядом. Девочка ответила, что помешает, однако мужчина никуда не отошел. Тогда несовершеннолетняя решила уйти сама, незнакомец за ней не последовал, никаких действий в отношении нее не предпринимал.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее петербурженка обвинила безработного в изнасиловании ее несовершеннолетней дочери.

Фото: pixabay.com