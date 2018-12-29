Туристический маршрут протяженностью 6 км начинается от станции метро "Горьковская".

В Петербурге появился новый туристический маршрут по следам Беринга. Об этом сообщает ТАСС.

Автором этого проекта является член Русского географического общества Ильдар Маматов.

Маршрут "Беринг в Петербурге" - это часть большого проекта, самого протяженного в мире туристского маршрута от Петербурга до Камчатки. Он включает в себя 40 регионов и 11 стран отмечает он

Кроме того "Беринг в Петербурге" - часть международного проекта "Маршрутами Великой Северной экспедиции", который охватывает 40 регионов России.

Новый туристический маршрут насчитывает 6 км, и начинается от станции метро "Горьковская". Далее через Троицкий мост, Летний сад, Марсово поле, Дворцовую и Адмиралтейскую набережные, а завершается он в музее-макете "Петровская акватория".

Витус Беринг - российский мореплаватель, который возглавил Первую и Вторую Камчатские экспедиции. Он прошел пролив между Аляской и Чукоткой, который назван в его честь.

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