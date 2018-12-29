В феврале главным дирижером Михайловского станет Ведерников

До этого последние годы он возглавлял Симфонический оркестр Оденсе (Дания).

В феврале 2019 года пост музыкального руководителя и главного дирижера Михайловского театра займет заслуженный деятель искусства Александр Ведерников. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Первой постановкой маэстро Ведерникова на посту музыкального руководителя Михайловского театра станет опера "Аида" Джузеппе Верди. Премьера назначена на ноябрь 2019 года. Представитель пресс-службы

Как сообщает сам Александр Ведерников, ему очень приятно после 10-летнего перерыва получить предложение о работе в России.

С 2001 по 2009 годы Ведерников был главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра. В 2009-2018 году он возглавлял Симфонический оркестр Оденсе (Дания).

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Фото: открытые источники; Михайловский театр