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В феврале главным дирижером Михайловского станет Ведерников
Сегодня, 10:10
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nastya960

В феврале главным дирижером Михайловского станет Ведерников

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До этого последние годы он возглавлял Симфонический оркестр Оденсе (Дания).

В феврале 2019 года пост музыкального руководителя и главного дирижера Михайловского театра займет заслуженный деятель искусства Александр Ведерников. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Первой постановкой маэстро Ведерникова на посту музыкального руководителя Михайловского театра станет опера "Аида" Джузеппе Верди. Премьера назначена на ноябрь 2019 года.

Представитель пресс-службы

Как сообщает сам Александр Ведерников, ему очень приятно после 10-летнего перерыва получить предложение о работе в России.

С 2001 по 2009 годы Ведерников был главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра. В 2009-2018 году он возглавлял Симфонический оркестр Оденсе (Дания).

Ранее на Piter.TV: Вячеслав Макаров поздравил дирижера Юрия Темирканова с юбилеем.
Фото: открытые источники; Михайловский театр  

Теги: александр ведерников, дирижер, михаловский театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Театры,

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